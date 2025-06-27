Намагався купити секретні розробки ЗСУ: у Одесі затримали "ділка" під час передачі грошей

Що загрожує

У ході слідчих дій правоохоронці вилучили гроші, мобільні телефони, документацію та інші речові докази злочинної діяльності. Підозрюваному загрожує позбавлення волі строком до восьми років із конфіскацією майна або без такої.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, як нещодавно правоохоронці затримали 19-річну мешканку Харкова, яку підозрюють у здійсненні терористичного акту, внаслідок якого загинув військовослужбовець ЗСУ.

Також раніше у Києві викрили агента Російської Федерації, який намагався підірвати українського бійця, заманивши його на "побачення з дівчиною". За даними СБУ, ворожий агент мав вчинити серію терактів у північних регіонах України.

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