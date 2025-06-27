Пытался купить секретные разработки ВСУ: в Одессе задержали "дельца" во время передачи денег

Что грозит

В ходе следственных действий правоохранители изъяли деньги, мобильные телефоны, документацию и другие вещественные доказательства преступной деятельности. Подозреваемому грозит лишение свободы сроком до восьми лет с конфискацией имущества или без таковой.

Напомним, РБК-Украина писало о том, как недавно правоохранители задержали 19-летнюю жительницу Харькова, которую подозревают в совершении террористического акта, в результате которого погиб военнослужащий ВСУ.

Также ранее в Киеве разоблачили агента Российской Федерации, который пытался взорвать украинского бойца, заманив его на "свидание с девушкой". По данным СБУ, вражеский агент должен был совершить серию терактов в северных регионах Украины.

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