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Намагалися загасити вогонь самі. Під Києвом через пожежу постраждали двоє людей

Фото: під Києвом через пожежу постраждали двоє людей 8 грудня (t me dsns_telegram)
Автор: Наталія Гурковська

Двоє людей постраждали через пожежу в одному з сіл Бориспільського району Київської області. Вони намагались приборкати вогонь самотужки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС Київської області.

"8 грудня о 08:25 до оперативно-диспетчерської служби Бориспільського району надійшло повідомлення про пожежу в с. Віненці", - йдеться в повідомленні.

Прибувши на місце, рятувальники зрозуміли, що вогнем охоплено приватний житловий будинок.

"Під час пожежі зазнали травм жінка 1961 року народження та чоловік 1985 року народження, які самостійно намагалися загасити пожежу. Рятувальники передали потерпілих працівникам екстреної медичної допомоги", - додали у ДСНС.

 

Пожежу вже ліквідували. Причину наразі встановлюють.

Пожежі в Києві та області

Нагадаємо раніше, масштабна пожежа сталася на станції технічного обслуговування у Солом'янському районі Києва 14 листопада.

Крім цього, 23 вересня у Києві в Голосіївському районі сталася пожежа в притулку для тварин. По факту вогняної НП було відкрито кримінальне провадження. 

А в середині жовтня в Українці Київської області сталася пожежа у виробничо-складському приміщенні. Площа загоряння на покрівлі становила близько тисячі квадратних метрів.

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Київська областьПожежа