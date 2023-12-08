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Пытались потушить огонь сами. Под Киевом из-за пожара пострадали двое людей

Фото: под Киевом из-за пожара пострадали двое людей 8 декабря (t me dsns_telegram)
Автор: Наталия Гурковская

Два человека пострадали из-за пожара в одном из сел Бориспольского района Киевской области. Они пытались обуздать огонь своими силами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Киевской области.

"8 декабря в 08:25 в оперативно-диспетчерскую службу Бориспольского района поступило сообщение о пожаре в с. Виненцы", - говорится в сообщении.

Прибывшие на место спасатели поняли, что огнем охвачен частный жилой дом.

"Во время пожара получили травмы женщина 1961 года рождения и мужчина 1985 года рождения, которые самостоятельно пытались потушить пожар. Спасатели передали пострадавших работникам экстренной медицинской помощи", - добавили в ГСЧС.

 

Пожар уже был ликвидирован. Причину устанавливают.

Пожары в Киеве и области

Напомним, масштабный пожар произошел на станции технического обслуживания в Соломенском районе Киева 14 ноября.

Кроме того, 23 сентября в Киеве в Голосеевском районе произошел пожар в приюте для животных. По факту огненного ЧП было открыто уголовное производство.

А в середине октября в Украинке Киевской области произошел пожар на производственно-складском помещении. Площадь возгорания на кровле составила около тысячи квадратных метров.

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Киевская областьПожар