UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Намагалися втекти до Румунії. На Буковині прикордонники затримали дві автівки з ухилянтами

Архівне фото: на Буковині прикордонники затримали дві автівки з ухилянтами (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

На Буковині прикордонники затримали два легкових автомобілі з ухилянтами. Семеро чоловіків намагалися виїхати до Румунії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Держприкордонслужби.

"На Буковині прикордонники зупинили два легковики, що рухалися у бік кордону. Пасажирами виявилися 7 чоловіків, яких супроводжував місцевий мешканець, котрий мав вказати подальший маршрут в обхід пунктів пропуску", - повідомили у ДПСУ.

Як з'ясували прикордонники, за поїздку "клієнти" заплатили від 5 до 10 тисяч доларів.

На порушників склали адмінпротоколи. В ході подальшої роботи було встановлено й інших осіб, причетних до протиправної схеми. За даним фактом направлено повідомлення до Нацполіції.

Фото: на Буковині прикордонники затримали дві автівки з ухилянтами (facebook.com/DPSUkraine)

Викриття схем для ухилянтів

Нагадаємо, нещодавно ми повідомляли, що у Закарпатській області вантажівка "ГАЗ-66" з чорними військовими номерами прорвала держкордон. Після чого угорські прикордонники повідомили про затримання 32 українців.

Також на Закарпатті правоохоронці викрили схему незаконного переправлення чоловіків через українсько-словацький кордон та затримали двох фігурантів справи.

Як розповіли у Нацполіції, найбільш популярною схемою серед ухилянтів залишається варіант з річкою Тиса. Після оновлення законопроєкту про мобілізацію вартість "послуг" сягає десятків тисяч доларів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
РумуніяБуковинаДПСУМобілізація в УкраїніПрикордонники