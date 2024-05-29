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Правоохоронці викрили схему переправників ухилянтів та затримали їхніх "клієнтів"

Україна, Середа 29 травня 2024 12:41
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Правоохоронці викрили схему переправників ухилянтів та затримали їхніх "клієнтів" фото: правоохоронці викрили організовану схему для ухилянтів (t.me/DPSUkr)
Автор: Ярослава Борзова

На Закарпатті правоохоронці викрили схему незаконного переправлення чоловіків через українсько-словацький кордон та затримали двох фігурантів справи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ДПСУ в Telegram.

Як зазначають у відомстві, викриття злочинної групи пройшло сумісно із представниками СБУ та ДБР. Організатора злочинної групи затримали за місцем проживання.

"Його співучасника заскочили на гарячому під час передачі охоронцю кордону 6000 доларів хабаря за сприяння у незаконному переміщенні 4 осіб до Словаччини. Від «пропозиції» прикордонник відмовився та завчасно доповів по команді", - йдеться в повідомленні.

У ДПСУ інформують, що 4 "клієнтів", з яких переправники вимагали $25 000, затримали в адміністративному порядку. За даними слідства, вони вийшли на переправників через спільних знайомих та діяли відповідно до їхніх вказівок.

"Після встановлення усіх обставин справи порушників буде притягнуто до адмінвідповідальності, а обом фігурантам справи повідомлено про підозру", - зауважили прикордонники.

Фото: затримання фігурантів схеми для ухилянтів (t.me/DPSUkr)

Нещодавно прикордонники попередили ухилянтів про небезпеку на кордоні з Румунією. Там була зафіксована велика кількість ведмедів

Також чоловіки намагаються переплисти річку Тиса, яка пролягає вздовж кордону України та Словаччини. Однак через стрімкий потік води та глибина не завжди дозволяють зробити це вдало - тому прикордонники часто знаходять тіла чоловіків.

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