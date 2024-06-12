Пытались сбежать в Румынию. На Буковине пограничники задержали два автомобиля с уклонистами

На Буковине пограничники задержали два легковых автомобиля с уклонистами. Семеро мужчин пытались уехать в Румынию.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Госпогранслужбы.
"На Буковине пограничники остановили два легковых автомобиля, которые двигались в сторону границы. Пассажирами оказались 7 мужчин, которых сопровождал местный житель, который должен был указать дальнейший маршрут в обход пунктов пропуска", - сообщили в ГПСУ.
Как выяснили пограничники, за поездку "клиенты" заплатили от 5 до 10 тысяч долларов.
На нарушителей составили админпротоколы. В ходе дальнейшей работы были установлены и другие лица, причастные к противоправной схеме. По данному факту направлено сообщение в Нацполицию.
Фото: на Буковине пограничники задержали два автомобиля с уклонистами (facebook.com/DPSUkraine)
Напомним, недавно мы сообщали, что в Закарпатской области грузовик "ГАЗ-66" с черными военными номерами прорвал госграницу. После чего венгерские пограничники сообщили о задержании 32 украинцев.
Также в Закарпатье правоохранители разоблачили схему незаконной переправки мужчин через украинско-словацкую границу и задержали двух фигурантов дела.
Как рассказали в Нацполиции, наиболее популярной схемой среди уклонистов остается вариант с рекой Тиса. После обновления законопроекта о мобилизации стоимость "услуг" достигает десятков тысяч долларов.
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