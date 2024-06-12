Пытались сбежать в Румынию. На Буковине пограничники задержали два автомобиля с уклонистами

"На Буковине пограничники остановили два легковых автомобиля, которые двигались в сторону границы. Пассажирами оказались 7 мужчин, которых сопровождал местный житель, который должен был указать дальнейший маршрут в обход пунктов пропуска", - сообщили в ГПСУ.

Как выяснили пограничники, за поездку "клиенты" заплатили от 5 до 10 тысяч долларов.

На нарушителей составили админпротоколы. В ходе дальнейшей работы были установлены и другие лица, причастные к противоправной схеме. По данному факту направлено сообщение в Нацполицию.

Фото: на Буковине пограничники задержали два автомобиля с уклонистами (facebook.com/DPSUkraine)