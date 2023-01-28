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Пытались устроиться в госструктуры. СБУ задержала коллаборантов из Луганской области

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Суббота 28 января 2023 11:01
Пытались устроиться в госструктуры. СБУ задержала коллаборантов из Луганской области Фото: СБУ задержала коллаборантов из Луганской области (ssu.gov.ua)
Автор: Руслан Гаращенко

Контрразведка Службы безопасности задержала двух коллаборантов из Луганской области, которые пытались трудоустроиться в украинские госучреждения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.

"Задержаны два бывших "должностных лица", созданных рашистами "отделений пенсионного фонда ЛНР" в захваченных Сватовском и Белокуракинском районах Луганской области", - говорится в сообщении.

Коллаборанты прибыли на подконтрольную украинским властям территорию, получив статус переселенцев. Скрывая свое сотрудничество с врагом, один из них пытался устроиться в региональное подразделение Пенсионного фонда. Второй - планировал войти в состав управления финансов одной из районных военных администраций вблизи границы с Россией.

"В случае успешной реализации враждебных планов приспешники агрессора могли получить доступ к закрытой информации для дальнейшей передачи российским оккупантам", - отмечают в СБУ.

Обоим злоумышленникам сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность).

Напомним, ранее в Житомирской области разоблачили предприятие, которое работало на херсонского гауляйтера Владимира Сальдо. Директору завода объявили подозрение.

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