Намагалися штурмувати будівлю парламенту. В Албанії відбулися масові протести

Демократична партія колишнього президента Албанії Салі Беріші організувала перед парламентом акцію протесту, під час якої демонстранти спробували захопити парламент.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AP .

Повідомляється, що в акції протесту брали участь сотні людей. Вони намагалися штурмом взяти будинок, але поліція їх відтіснила.

Депутати Демократичної партії на тлі проведення протестів зірвали засідання парламенту та вимагали відставки уряду. Вони зайняли трибуну та свистели, щоб ніхто не міг виступити. Опозиція звинувачує Соціалістичну партію та прем'єр-міністра у корупції, організованій злочинності та масовій еміграції молодих албанців.

Відомо, що в ході зіткнень з поліцією було затримано трьох демонстрантів. За даними ЗМІ, протестувальники під час мітингу кидали петарди та димові шашки до будівлі парламенту.