Міністри оборони США та Албанії обговорили допомогу Україні

Міністр оборони США Ллойд Остін зустрівся зі своїм колегою із Албанії Ніко Пелеші, щоб обговорити військову підтримку України за підсумками зустрічі у форматі "Рамштайн".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрінформ .

Крім цього, на зустрічі в Пентагоні обговорили двосторонню співпрацю США і Албанії в оборонній сфері.

"Міністр Остін прийняв у Пентагоні міністра оборони Албанії. Вони продовжили обговорення, яке мали місце минулого тижня на засіданні Контактної групи щодо України", - сказала представниця оборонного відомства США.

Днями РБК-Україна повідомляло, що засідання у форматі "Рамштайн" відбулося 20 січня 2022 року. Тоді західні союзники ще не змогли одностайно ухвалити рішення про передачу Києву танків Leopard 2.

Крім того, нагадуємо, що водночас міністр оборони України Олексій Резніков назвав цей "Рамштайн" чудовою зустріччю друзів. Він наголосив, що, крім озвученої військової допомоги Україні, "деякі пакети були озвучені за закритими дверима", тому результатом зустрічі він дуже задоволений.

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