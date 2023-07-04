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Намагалися проникнути окупанти. З'явилися подробиці атаки РФ у Сумській області

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Сумська область, Вівторок 04 липня 2023 13:07
Намагалися проникнути окупанти. З'явилися подробиці атаки РФ у Сумській області Фото: окупанти намагалися прорватися до України в Сумській області, загинули двоє цивільних (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Російські окупанти намагалися прорватися в Україну на кордоні з Сумською областю. Двоє людей з цивільних загинули, ще одна отримала поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ОК "Північ".

"3 липня стало відомо про загибель двох мешканців прикордонного населеного пункту та поранення ще одного внаслідок спроби проникнення ворога на територію нашої держави", - йдеться в повідомленні.

Намагалися проникнути окупанти. З'явилися подробиці атаки РФ у Сумській області

За даними військових, не досягнувши мети, ворог, у своїй звичній манері, відкрив вогонь по цивільному населенню з метою залякування. Розслідування обставин надзвичайної ситуації триває.

Обстріли Сумської області

Сумська область на півдні межує з Брянською областю РФ, у зв'язку з чим прикордонні райони регіону постійно страждають від обстрілів після масштабного вторгнення РФ в Україну у лютому минулого року.

Так, 3 липня російські війська атакували Суми за допомогою безпілотників. Під обстріл потрапила багатоповерхівка - троє людей загинули, 21 отримав поранення. Вже ввечері стало відомо, що ворог атакував і прикордоння регіону - двоє людей загинули, один був поранений.

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