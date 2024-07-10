Намагались втекти до Молдови на зерновозі. ДПСУ затримала більше 20 "туристів"

"Групу чоловіків до прикордоння на зерновозі підвіз поплічник організатора незаконної схеми. Далі до Молдови вони мали йти пішки", - пише ДПСУ.

За переправу порушники заплатили від 5 до 16 тисяч доларів. Втім, прогулянка для них довго не тримала, оскільки пізніше їх, як й згадувалось вище, затримали прикордонники.

"На усіх склали адмінпротоколи, коло причетних до схеми осіб встановлюється", - пише ДПСУ.

Мобілізація в Україні

У травні в Україні був оновлений закон про мобілізацію. Зокрема, було дозволено мобілізувати до армії з 25 років, а не з 27, як було раніше. Крім того, змінилися правила вручення повісток, і було посилено покарання за ухилення від служби.

Як нещодавно заявив речник Міністерства оборони Дмитро Лазуткін, у червні спостерігалася позитивна динаміка в мобілізації, і її темпи були вищими, ніж у березні та лютому.