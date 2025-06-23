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Намагались підірвати військового у Харкові. Викрито двох "зрадників"

Ілюстративне фото: викрито двох зрадників, які намагались підірвати військового (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Затримано двох виконавців теракту проти воїна Збройних сил України (ЗСУ) у Харкові 14 червня. Обидвом загрожує 12 років в'язниці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Служби безпеки України (СБУ).

Деталі справи

Під час теракту зрадники намагались підірвати українського бійця за допомогою саморобного вибухового пристрою (СВП). Вибух стався біля 5-поверхового будинку, куди ворожі агенти заманили військового під виглядом зустрічі з нібито знайомою дівчиною. Внаслідок підриву боєць отримав множинні осколкові поранення, але наразі його стан стабілізовано.

Серед затриманих - двоє місцевих безробітних, один з яких - рецидивіст, який має судимість за крадіжку. Обидва потрапили у поле зору ворога, коли шукали "легких" грошей на Telegram-каналах. 

 

Фото: викрито двох зрадників, які намагались підірвати військового (t.me/SBUkr)

"За інструкцією агресора агенти виготовили вибухівку, яку "підсилили" гайками та спорядили телефоном для дистанційного підриву. Готове СВП фігуранти заховали на місці спланованого теракту і навпроти замаскували під сміттєвим баком телефонну камеру з віддаленим доступом для окупантів", - додає СБУ. 

Зрадники відстежили прибуття військового "на локацію" за допомогою гаджета й в цей момент підірвали вибухівку. 

Обидвох агентів затримали  за місцем проживання, коли вони намагались знищити докази. 

Що загрожує

Обидвом фігурантам повідомили про підозру за: 

  • ч. 2 ст. 258 - терористичний акт, вчинений за попередньою змовою групою осіб;
  • ч. 2 ст. 263-1 - незаконне виготовлення вибухового пристрою;
  • ч. 1 ст. 263 - незаконне зберігання та носіння вибухового пристрою без передбаченого законом дозволу.

Наразі обидва зрадники перебувають під вартою. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі.  

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що СБУ нещодавно викрило "крота", який працював водієм-електриком в одній з військових частин й коригував ворожі удари по центральному регіону України.

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ХарківСлужба безпеки України