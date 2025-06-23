Пытались взорвать военного в Харькове. Разоблачены два "предателя"

Задержаны двое исполнителей теракта против воина Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харькове 14 июня. Обоим грозит 12 лет тюрьмы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Службы безопасности Украины (СБУ).
Во время теракта предатели пытались взорвать украинского бойца с помощью самодельного взрывного устройства (СВУ). Взрыв произошел возле 5-этажного дома, куда вражеские агенты заманили военного под видом встречи с якобы знакомой девушкой. В результате подрыва боец получил множественные осколочные ранения, но сейчас его состояние стабилизировано.
Среди задержанных - двое местных безработных, один из которых - рецидивист, который имеет судимость за кражу. Оба попали в поле зрения врага, когда искали "легких" денег на Telegram-каналах.
Фото: разоблачены два предателя, которые пытались взорвать военного (t.me/SBUkr)
"По инструкции агрессора агенты изготовили взрывчатку, которую "усилили" гайками и снарядили телефоном для дистанционного подрыва. Готовое СВП фигуранты спрятали на месте спланированного теракта и напротив замаскировали под мусорным баком телефонную камеру с удаленным доступом для оккупантов", - добавляет СБУ.
Предатели отследили прибытие военного "на локацию" с помощью гаджета и в этот момент взорвали взрывчатку.
Обоих агентов задержали по месту жительства, когда они пытались уничтожить доказательства.
Обоим фигурантам сообщили о подозрении по:
Сейчас оба предателя находятся под стражей. Им грозит до 12 лет лишения свободы.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что СБУ недавно разоблачило "крота", который работал водителем-электриком в одной из воинских частей и корректировал вражеские удары по центральному региону Украины.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.