Пытались взорвать военного в Харькове. Разоблачены два "предателя"

Детали дела

Во время теракта предатели пытались взорвать украинского бойца с помощью самодельного взрывного устройства (СВУ). Взрыв произошел возле 5-этажного дома, куда вражеские агенты заманили военного под видом встречи с якобы знакомой девушкой. В результате подрыва боец получил множественные осколочные ранения, но сейчас его состояние стабилизировано.

Среди задержанных - двое местных безработных, один из которых - рецидивист, который имеет судимость за кражу. Оба попали в поле зрения врага, когда искали "легких" денег на Telegram-каналах.

Фото: разоблачены два предателя, которые пытались взорвать военного (t.me/SBUkr)

"По инструкции агрессора агенты изготовили взрывчатку, которую "усилили" гайками и снарядили телефоном для дистанционного подрыва. Готовое СВП фигуранты спрятали на месте спланированного теракта и напротив замаскировали под мусорным баком телефонную камеру с удаленным доступом для оккупантов", - добавляет СБУ.

Предатели отследили прибытие военного "на локацию" с помощью гаджета и в этот момент взорвали взрывчатку.

Обоих агентов задержали по месту жительства, когда они пытались уничтожить доказательства.

Что грозит

Обоим фигурантам сообщили о подозрении по:

ч. 2 ст. 258 - террористический акт, совершенный по предварительному сговору группой лиц;

ч. 2 ст. 263-1 - незаконное изготовление взрывного устройства;

ч. 1 ст. 263 - незаконное хранение и ношение взрывного устройства без предусмотренного законом разрешения.

Сейчас оба предателя находятся под стражей. Им грозит до 12 лет лишения свободы.