Намагались групами втекти до Молдови. ДПСУ затримала 17 "туристів"

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, за словами речника ДПСУ Андрія Демченка, для незаконного перетину кордону втікачі почали збирати групи з 40 і більше людей.

Також нещодавно на кордоні знайшли ухилянта, який зістрибнув з потяга, внаслідок чого зламав ногу та розбив голову.

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