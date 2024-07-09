Пытались группами бежать в Молдову. ГПСУ задержала 17 "туристов"

Напомним, РБК-Украина писало о том, что, по словам спикера ГПСУ Андрея Демченко, для незаконного пересечения границы беглецы начали собирать группы из 40 и более человек.

Также недавно на границе нашли уклониста, который спрыгнул с поезда, в результате чего сломал ногу и разбил голову.

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