RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Пытались группами бежать в Молдову. ГПСУ задержала 17 "туристов"

Фото: ГПСУ задержала 17 "туристов", пытавшихся бежать в Молдову (t.me/DPSUkr)
Автор: Сергей Пышкин

Пограничники задержали 17 военнообязанных, которые пытались сбежать в Молдову.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ).

"Нарушители одновременно следовали тремя автомобилями по двум автодорогам в сторону границы с Приднестровским регионом в Винницкой области", - пишет ГПСУ. 

В первом случае в двух легковушках, кроме водителей, ехали 10 мужчин. В другом - водитель и 4 пассажира. Группу уклонистов перехватили пограничники. Выяснилось, что указания по маршруту, время и место сбора группа получила от модератора анонимного Telegram-канала. 

 

Фото: ГНСУ задержала 17 "туристов", пытавшихся бежать в Молдову (t.me/DPSUkr)

"На нарушителей составлены админпротоколы. Следственные действия продолжаются", - добавляет ГПСУ. 

Напомним, РБК-Украина писало о том, что, по словам спикера ГПСУ Андрея Демченко, для незаконного пересечения границы беглецы начали собирать группы из 40 и более человек.

Также недавно на границе нашли уклониста, который спрыгнул с поезда, в результате чего сломал ногу и разбил голову.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Мобилизация в Украине