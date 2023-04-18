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Намагались евакуювати підбиту вантажівку. Десантники знищили БМП окупантів (відео)

Фото: десантники знищили БМП окупантів, які прибули для евакуації вантажівки (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Українські десантники знищили БМП окупантів, яка намагалася евакуювати пошкоджену вантажівку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Десантно-штурмові війська ЗСУ.

"Починаємо ранок з гарних новин! "Боги війни" 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади ДШВ ЗС України влучно працюють по ворожих цілях в Луганській області", - йдеться в повідомленні.

Як зазначають військові, кожен їх постріл - це знищена техніка та жива сила окупантів.

"Попереду ще багато роботи. Але це нас не засмучує і точно не зупинить! Ми повністю звільнимо рідну Україну!" - кажуть наші захисники.

Як повідомлялось, за словами командувача Сухопутних військ генерал-полковника Олександра Сирського, російська армія посилює обстріли артилерію та авіацією на Бахмутському напрямку. Окупанти перетворюють Бахмут на руїну.

Зокрема, українські прикордонники показали, як відбуваються вуличні бої у Бахмуті. Захисники заявили, що ворог змінює тактику.

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