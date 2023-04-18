Пытались эвакуировать подбитый грузовик. Десантники уничтожили БМП оккупантов (видео)

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Десантно-штурмовые войска ВСУ .

"Впереди еще много работы. Но это нас не расстраивает и точно не остановит! Мы полностью уволим родную Украину!" - говорят наши защитники.

Как отмечают военные, каждый их выстрел - это уничтоженная техника и живая сила оккупантов.

"Начинаем утро с хороших новостей! "Боги войны" 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады ДШИ ВС Украины метко работают по враждебным целям в Луганской области", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, по словам командующего Сухопутными войсками генерал-полковника Александра Сырского, российская армия усиливает обстрелы артиллерию и авиацией на Бахмутском направлении. Оккупанты превращают Бахмут в руину.

В частности, украинские пограничники показали, как проходят уличные бои в Бахмуте. Защитники заявили, что враг меняет тактику.

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