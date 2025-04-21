Намагалася встановити камеру біля залізниці для трансляції ГРУ: СБУ затримала агентку РФ

СБУ затримала агентку РФ, яка намагалася встановити камеру для передачі даних ГРУ біля залізничного перегону на Чернігівщині. Вона планувала коригувати повітряні удари по українських об'єктах інфраструктури.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Служби безпеки України (СБУ).

Служба безпеки України затримала зрадницю, яка на Чернігівщині встановлювала відеокамери для коригування повітряних ударів російських військ по важливим об'єктам Укрзалізниці.

Затримана була агенткою російської воєнної розвідки, яка мала встановити замасковану відеокамеру біля залізничного перегону для передачі інформації про прибуття ешелонів до логістичних баз Укрзалізниці.

Ця камера повинна була бути використана для коригування повітряних ударів з боку Росії, що дозволило б агресору точніше вражати вантажі, зокрема ті, що перевозять важливі військові постачання.

Окрім того, для забезпечення ефективності атак, вона мала виявити пункти бойового чергування українських радіолокаційних станцій.

Фото: СБУ затримала агентку РФ, яка намагалася встановити камеру для трансляції ГРУ

Служба безпеки України спільно з військовою контррозвідкою зірвали цю спробу, затримавши зрадницю "на гарячому" під час встановлення відеокамери.

Під час обшуку у неї були вилучені мобільний телефон і ноутбук, на яких зберігалася інформація про контакти з російським військовим розвідцентром.

Фото: СБУ затримала агентку РФ, яка намагалася встановити камеру для трансляції ГРУ

За даними слідства, затриманою виявилася 29-річна місцева жінка, яка була безробітною і шукаючи "легкі гроші", потрапила до рук російської розвідки через Телеграм-канали.

Що загрожує

СБУ повідомила їй про підозру в державній зраді за частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України.

За свої дії вона може отримати довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. Зловмисниця перебуває під вартою без можливості внесення застави.