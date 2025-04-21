Пыталась установить камеру возле железной дороги для трансляции ГРУ: СБУ задержала агента РФ

СБУ задержала агента РФ, которая пыталась установить камеру для передачи данных ГРУ возле железнодорожного перегона в Черниговской области. Она планировала корректировать воздушные удары по украинским объектам инфраструктуры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Службы безопасности Украины (СБУ).

Служба безопасности Украины задержала предательницу, которая на Черниговщине устанавливала видеокамеры для корректировки воздушных ударов российских войск по важным объектам Укрзализныци.

Задержанная была агенткой российской военной разведки, которая должна была установить замаскированную видеокамеру возле железнодорожного перегона для передачи информации о прибытии эшелонов к логистическим базам Укрзализныци.

Эта камера должна была быть использована для корректировки воздушных ударов со стороны России, что позволило бы агрессору точнее поражать грузы, в частности те, которые перевозят важные военные поставки.

Кроме того, для обеспечения эффективности атак, она должна была выявить пункты боевого дежурства украинских радиолокационных станций.

Фото: СБУ задержала агента РФ, которая пыталась установить камеру для трансляции ГРУ

Служба безопасности Украины совместно с военной контрразведкой сорвали эту попытку, задержав предательницу "на горячем" во время установки видеокамеры.

Во время обыска у нее были изъяты мобильный телефон и ноутбук, на которых хранилась информация о контактах с российским военным разведцентром.

Фото: СБУ задержала агента РФ, которая пыталась установить камеру для трансляции ГРУ

По данным следствия, задержанной оказалась 29-летняя местная женщина, которая была безработной и в поисках "легких денег", попала в руки российской разведки через Телеграмм-каналы.

Что грозит

СБУ сообщила ей о подозрении в государственной измене по части 2 статьи 111 Уголовного кодекса Украины.

За свои действия она может получить пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества. Злоумышленница находится под стражей без возможности внесения залога.