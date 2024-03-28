Намагалась провезти 13 кілограм заборонених речовин на 3 млн гривень: затримано рецидивістку

Правоохоронці затримали рецидивістку, яка ввозила в Україну прекурсори під виглядом прального порошку. Жінка намагалась замаскувати 13.5 кілограма заборонених речовин на суму понад 3 мільйони гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу СБУ.

"Служба безпеки ліквідувала канал контрабандного ввезення в Україну прекурсорів, з яких виготовляють психотропи", - зазначають у відомстві.



До створеного наркотрафіку була причетна жителька Хмельницької області, яка вже мала судимість за контрабанду заборонених речовин.

Організована діяльність

Разом з іншими учасниками злочинного угруповання зловмисниця переправляла з Близького Сходу в нашу державу оптові партії псевдоефедрину - складової декількох видів психотропних речовин.

Щомісяця наркоторгівці сподівались отримувати "прибуток" у понад 70 тисяч американських доларів.

За даними слідства, фігуранти маскували іноземний "товар" у коробках з прального порошку.

Вони відправляли їх до нашої держави через водіїв міжнародних пасажирських перевезень, яких використовували "втемну".

Після ввезення прекурсорів в Україну учасники угруповання продавали їх своїм спільникам з нарколабораторій.

Затримання організаторки

Правоохоронцям вдалось затримати у Рівненській області організаторку наркобізнесу, яка переправила до регіону партію псевдоефедрину загальною вагою 13,5 кілограма на понад 3 мільйони гривень.

Як встановило розслідування, фігурантка особисто відправляла "продукцію" з-за кордону, а потім "супроводжувала" її збут на території України.

Обшуки та оголошення підозри

Під час обшуків у помешканні фігурантки виявлено:

наркомісткі пігулки;

гроші, ймовірно одержані злочинним шляхом;

автомобілі, якими розвозили прекурсори "замовникам".

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили затриманій про підозру за частиною 3 статті 305 Кримінального кодексу України. Зловмисниця перебуває під вартою. Їй загрожує до 12 років тюрми.

Крім того, тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до наркобізнесу.