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Пыталась провезти 13 килограмм запрещенных веществ на 3 млн гривен: задержана рецидивистка

Украина, Четверг 28 марта 2024 15:11
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Пыталась провезти 13 килограмм запрещенных веществ на 3 млн гривен: задержана рецидивистка Фото: СБУ задержала женщину при попытке перевозки 13 кг прекурсоров (facebook com SecurSerUkraine.jpg)
Автор: Ярослава Борзова

Правоохранители задержали рецидивистку, ввозившую в Украину прекурсоры под видом стирального порошка. Женщина пыталась замаскировать 13,5 килограмма запрещенных веществ на сумму более 3 миллионов гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

"Служба безопасности ликвидировала канал контрабандного ввоза в Украину прекурсоров, из которых производят психотропы", - отмечают в ведомстве.

В созданном наркотрафике была причастна жительница Хмельницкой области, которая уже имела судимость за контрабанду запрещенных веществ.

Организованная деятельность

Вместе с другими участниками преступной группировки злоумышленница переправляла с Ближнего Востока в наше государство оптовые партии псевдоэфедрина - составляющей нескольких видов психотропных веществ.

Ежемесячно наркоторговцы надеялись получать "прибыль" более чем 70 тысяч американских долларов.

По данным следствия, фигуранты маскировали иностранный "товар" в коробках из стирального порошка.

Они отправляли их в наше государство через водителей международных пассажирских перевозок, которых использовали "втемную".

После ввоза прекурсоров в Украину участники группировки продавали их своим подельникам из нарколабораторий.

Задержание организатора

Правоохранителям удалось задержать в Ровенской области организатора наркобизнеса, которая переправила в регион партию псевдоэфедрина общим весом 13,5 килограмма более чем на 3 миллиона гривен.

Как установило расследование, фигурантка лично отправляла "продукцию" из-за границы, а затем сопровождала ее сбыт на территории Украины.

Обыски и объявления подозрения

Во время обысков в квартире фигурантки обнаружены:

  • наркосодержащие таблетки;

  • деньги, вероятно, полученные преступным путем;

  • автомобили, по которым развозили прекурсоры "заказчикам".

Следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении по части 3 статьи 305 Уголовного кодекса Украины. Злоумышленница находится под стражей. Ей грозит до 12 лет тюрьмы.

Кроме того, продолжаются следственные действия по привлечению к ответственности всех лиц, причастных к наркобизнесу.

Фото: задержание рецидивистки и изъятые доказательства (t.me/SBUkr)

Преступления, связанные с наркотическими веществами

Недавно сообщалось, что в Киеве правоохранители разоблачили банду наркоторговцев, массово сбывавших кокаин, амфетамин и МДМА.

В ноябре стражи порядка ликвидировали логистический хаб по сбыту наркотиков и психотропов в 14 регионах Украины. "Бизнес" приносил преступникам около 10 млн. гривен ежемесячно.

В конце октября по материалам совместного расследования СБУ и правоохранительных органов Франции и Польши, организаторов международного канала контрабанды тяжелых наркотиков приговорили к заключению.

Как сообщалось вчера, правоохранители разоблачили международный канал поставки кокаина из Нидерландов в Украину.

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Служба безопасности Украины
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