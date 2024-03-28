Пыталась провезти 13 килограмм запрещенных веществ на 3 млн гривен: задержана рецидивистка

Правоохранители задержали рецидивистку, ввозившую в Украину прекурсоры под видом стирального порошка. Женщина пыталась замаскировать 13,5 килограмма запрещенных веществ на сумму более 3 миллионов гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

"Служба безопасности ликвидировала канал контрабандного ввоза в Украину прекурсоров, из которых производят психотропы", - отмечают в ведомстве.



В созданном наркотрафике была причастна жительница Хмельницкой области, которая уже имела судимость за контрабанду запрещенных веществ.

Организованная деятельность

Вместе с другими участниками преступной группировки злоумышленница переправляла с Ближнего Востока в наше государство оптовые партии псевдоэфедрина - составляющей нескольких видов психотропных веществ.

Ежемесячно наркоторговцы надеялись получать "прибыль" более чем 70 тысяч американских долларов.

По данным следствия, фигуранты маскировали иностранный "товар" в коробках из стирального порошка.

Они отправляли их в наше государство через водителей международных пассажирских перевозок, которых использовали "втемную".

После ввоза прекурсоров в Украину участники группировки продавали их своим подельникам из нарколабораторий.

Задержание организатора

Правоохранителям удалось задержать в Ровенской области организатора наркобизнеса, которая переправила в регион партию псевдоэфедрина общим весом 13,5 килограмма более чем на 3 миллиона гривен.

Как установило расследование, фигурантка лично отправляла "продукцию" из-за границы, а затем сопровождала ее сбыт на территории Украины.

Обыски и объявления подозрения

Во время обысков в квартире фигурантки обнаружены:

наркосодержащие таблетки;

деньги, вероятно, полученные преступным путем;

автомобили, по которым развозили прекурсоры "заказчикам".

Следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении по части 3 статьи 305 Уголовного кодекса Украины. Злоумышленница находится под стражей. Ей грозит до 12 лет тюрьмы.

Кроме того, продолжаются следственные действия по привлечению к ответственности всех лиц, причастных к наркобизнесу.