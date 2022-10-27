Намагається сподобатись Путіну. В МЗС відповіли сенатору з Італії на заяву по Україні

"Майже в кожній країні знайдуться політики, які намагатимуться сподобатися Путіну. Водночас вони мають усвідомлювати, що, поширюючи російські наративи, вони заохочують Росію до продовження її злочинів проти України. Але без миру в Україні не буде миру в Європі. Тому в перемозі українців мають бути зацікавлені і італійські сенатори, якщо вони дійсно дбають про інтереси своєї країни", - сказав він, коментуючи твердження італійського сенатора від партії "Ліга" Массімільяно Ромео про втручання світової спільноти у рішення по Україні.

Також Ніколенко підкреслив, що заява італійського сенатора показує лише його особисту думку.

"Прем‘єр-міністерка Джорджія Мелоні чітко артикулювала позицію Італії: і про необхідність продовження підтримки України на тлі російської агресії, і про беззаперечне право українців визначати своє майбутнє", - нагадав речник МЗС.

Що сказав італійський сенатор?

Італійський сенатор від партії "Ліга" Массімільяно Ромео заявив, що українці не повинні приймати всіх рішень щодо свого майбутнього самостійно. Він вважає, що міжнародне співтовариство має відігравати у цьому певну роль, враховуючи інтереси країни.

"Разом із Францією та Німеччиною ми входимо до числа країн-засновників, а також тих, хто в умовах безперервного конфлікту ризикує найбільше. Конференція може стати можливістю розпочати мирні переговори, оскільки тепер навіть США розуміють, що це може бути шлях, яким можна піти", - сказав політик.

При цьому він уточнив, що, на його думку, Італія "повинна поважати волю українців, але краще сказати, що міжнародна спільнота вирішить в інтересах України".