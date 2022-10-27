Пытается понравиться Путину. В МИД ответили сенатору из Италии на заявление по Украине

Все западные политики, которые в надежде понравиться президенту РФ Владимиру Путину, продвигают российские нарративы, в корне отличающиеся от официальной позиции государства, что они представляют, выражают исключительно свое личное мнение. Такими заявлениями они показывают, вряд ли заботятся об интересах собственной страны.
Об этом в комментарии РБК-Украина заявил спикер МИД Украины Олег Николенко.
"Почти в каждой стране найдутся политики, которые будут пытаться понравиться Путину. В то же время, они должны осознавать, что, распространяя российские нарративы, они поощряют Россию к продолжению ее преступлений против Украины. Но без мира в Украине не будет мира в Европе. Поэтому в победе украинцев должны быть заинтересованы и итальянские сенаторы, если они действительно заботятся об интересах своей страны", - сказал он, комментируя утверждение итальянского сенатора от партии "Лига" Массимилиано Ромео о вмешательстве мирового сообщества в решение по Украине.
Также Николенко подчеркнул, что заявление итальянского сенатора показывает только его личное мнение.
"Премьер-министр Джорджия Мелони четко артикулировала позицию Италии: и о необходимости продолжения поддержки Украины на фоне российской агрессии, и о безоговорочном праве украинцев определять свое будущее", - напомнил спикер МИД.
Итальянский сенатор от партии "Лига" Массимильяно Ромео заявил, что украинцы не должны принимать все решения касательно своего будущему самостоятельно. Он считает, что международное сообщество должно играть в этом определенную роль, учитывая интересы страны.
"Вместе с Францией и Германией мы входим в число стран-основателей, а также тех, кто в условиях непрекращающегося конфликта рискует больше всего. Конференция может стать возможностью начать мирные переговоры, поскольку теперь даже США понимают, что это может быть путь, по которому можно пойти", - сказал политик.
При этом он уточнил, что, по его мнению, Италия "должна уважать волю украинцев, но лучше бы сказать, что международное сообщество решит в интересах Украины".
Ранее итальянский премьер Джорджи Мелони заявила, что единственным способом способствовать заключению мирного соглашения между Украиной и Россией является помощь украинской стороне защитить себя военными средствами.
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