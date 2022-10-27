Пытается понравиться Путину. В МИД ответили сенатору из Италии на заявление по Украине

"Почти в каждой стране найдутся политики, которые будут пытаться понравиться Путину. В то же время, они должны осознавать, что, распространяя российские нарративы, они поощряют Россию к продолжению ее преступлений против Украины. Но без мира в Украине не будет мира в Европе. Поэтому в победе украинцев должны быть заинтересованы и итальянские сенаторы, если они действительно заботятся об интересах своей страны", - сказал он, комментируя утверждение итальянского сенатора от партии "Лига" Массимилиано Ромео о вмешательстве мирового сообщества в решение по Украине.

Также Николенко подчеркнул, что заявление итальянского сенатора показывает только его личное мнение.

"Премьер-министр Джорджия Мелони четко артикулировала позицию Италии: и о необходимости продолжения поддержки Украины на фоне российской агрессии, и о безоговорочном праве украинцев определять свое будущее", - напомнил спикер МИД.

Что сказал итальянский сенатор?

Итальянский сенатор от партии "Лига" Массимильяно Ромео заявил, что украинцы не должны принимать все решения касательно своего будущему самостоятельно. Он считает, что международное сообщество должно играть в этом определенную роль, учитывая интересы страны.

"Вместе с Францией и Германией мы входим в число стран-основателей, а также тех, кто в условиях непрекращающегося конфликта рискует больше всего. Конференция может стать возможностью начать мирные переговоры, поскольку теперь даже США понимают, что это может быть путь, по которому можно пойти", - сказал политик.

При этом он уточнил, что, по его мнению, Италия "должна уважать волю украинцев, но лучше бы сказать, что международное сообщество решит в интересах Украины".