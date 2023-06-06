UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Нам зайвого не потрібно. Україна не збирається захоплювати території РФ, - Зеленський

Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Тетяна Степанова, Мілан Лєліч

Україна не починала війну з Росією і не вестиме її на території держави-терориста.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з журналістами, повідомляє РБК-Україна.

"Україна не воює на території РФ. Україна воює виключно на своїй незалежній території та деокуповує виключно свої землі. На цьому крапка. Ми не починали війну, нам нічого зайвого не потрібно, ми не збираємось нічого ні у кого забирати, але і не готові віддавати своє, тому і воюємо. А якщо були б готові віддавати своє, то не воювали", - сказав Зеленський.

Він наголосив, що Україна не збирається захоплювати територію будь-якої держави.

"Це все впливає на ставлення до нас, як майбутнього члена НАТО, чи цивілізованої держави. Якщо ми хочемо бути в ЄС та НАТО, то маємо поводитися відповідно", - зазначив президент.

На питання про те, чи зверталися до України союзники через нібито використання їхньої зброї на території Росії бійцями РДК та Легіону "Свобода Росії", Зеленський відповів, що "ми не використовуємо зброю на території Росії".

"Тому до мене (з цими питаннями - ред.) ніхто не звертається", - додав глава держави.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ЗеленськийВійна Росії проти України