RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Нам лишнего не нужно. Украина не собирается захватывать территории РФ, - Зеленский

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Татьяна Степанова, Милан Лелич

Украина не начинала войну с Россией и не будет вести ее на территории государства-террориста.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с журналистами, сообщает РБК-Украина.

"Украина не воюет на территории РФ. Украина воюет исключительно на своей независимой территории и деоккупирует исключительно свои земли. На этом точка. Мы не начинали войну, нам ничего лишнего не нужно, мы не собираемся ничего ни у кого забирать, но и не готовы отдавать свое, потому и воюем. А если бы были готовы отдавать свое, то не воевали", - сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что Украина не собирается захватывать территорию какого-либо государства.

"Это все влияет на отношение к нам, как будущего члена НАТО или цивилизованного государства. Если мы хотим быть в ЕС и НАТО, то должны вести себя соответственно", - отметил президент.

На вопрос о том, обращались ли в Украину союзники из-за якобы использования их оружия на территории России бойцами РДК и Легиона "Свобода России", Зеленский ответил, что "мы не используем оружие на территории России".

"Поэтому ко мне (с этими вопросами - ред.) никто не обращается", - добавил глава государства.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийВойна России против Украины