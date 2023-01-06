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Нам вдалося вивести силу України й оборонну взаємодію з партнерами на новий рівень, - Зеленський

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П'ятниця 06 січня 2023 23:47
Нам вдалося вивести силу України й оборонну взаємодію з партнерами на новий рівень, - Зеленський Фото: Президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Олег Васьків

США, Велика Британія та Євросоюз продовжують підтримувати Україну в боротьбі з агресією Росії. Допомога союзників лише зростає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення президента Володимира Зеленського.

"Нарешті можна сказати, що нам вдалося вивести силу України й оборонну взаємодію з партнерами на новий рівень. Той, який нам зараз справді потрібний", - зазначив глава держави.

Зеленський вказав, що тепер в укранськиї військових буде ще більше зброї, техніки та снарядів.

"Оборонних систем, які зроблять нас значно підготовленішими до будь-яких ескалаційних планів РФ і тих ударів, яких держава-терорист завдає, не розрізняючи, чи свято, чи будні", - додав президент.

Нагадаємо, 6 січня Сполучені Штати оголосили про надання Україні нового рекордного пакета військової допомоги на суму 3,075 мільярда доларів.

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