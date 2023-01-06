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Нам удалось вывести силу Украины и оборонное взаимодействие с партнерами на новый уровень, - Зеленский

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Пятница 06 января 2023 23:47
Нам удалось вывести силу Украины и оборонное взаимодействие с партнерами на новый уровень, - Зеленский Фото: Президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Олег Васкив

США, Великобритания и Евросоюз продолдают поддерживать Украину в борьбе с агрессией России. Помощь союзников только растет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение президента Владимира Зеленского.

"Наконец-то можно сказать, что нам удалось вывести силу Украины и оборонное взаимодействие с партнерами на новый уровень. Тот, который нам сейчас действительно нужен", - отметил глава государства.

Зеленский указал, что теперь в украинском военных будет еще больше оружия, техники и снарядов.

"Оборонительные системы, которые сделают нас значительно более подготовленными к любым эскалационным планам РФ и тем ударам, которые государство-террорист наносит, не различая, праздник или будни", - добавил президент.

Напомним, 6 января Соединенные Штаты объявили о предоставлении Украине нового рекордного пакета военной помощи на сумму 3,075 миллиарда долларов.

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