Європа має терміново переозброїтися та готуватися до гіршого, - фон дер Ляєн

За підсумками саміту у Лондоні фон дер Ляєн повідомила, що європейські лідери мали хорошу та відверту дискусію, обговорюючи те, що потрібно, щоб поставити Україну в позицію сили. За її словами, Україні потрібні всебічні гарантії безпеки, що підтримають її економічні та військові позиції.

Вона каже, що терміново треба переозброїти Європу. Європейська комісія запропонує план щодо цього на саміті 6 березня.

"Зараз надзвичайно важливо збільшити інвестиції в оборону на тривалий період часу. Це заради безпеки ЄС. В геостратегічному середовищі, в якому ми живемо, нам потрібно готуватися до найгіршого, а отже, зміцнювати оборону", - підкреслила фон дер Ляєн.