Европа должна срочно перевооружиться и готовиться к худшему, - фон дер Ляйен

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что срочно нужно перевооружить Европу. На следующей неделе она предложит план по этому поводу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.
По итогам саммита в Лондоне фон дер Ляйен сообщила, что европейские лидеры имели хорошую и откровенную дискуссию, обсуждая то, что нужно, чтобы поставить Украину в позицию силы. По ее словам, Украине нужны всесторонние гарантии безопасности, которые поддержат ее экономические и военные позиции.
Она говорит, что срочно надо перевооружить Европу и Европейская комиссия предложит план по этому поводу на саммите 6 марта.
"Сейчас чрезвычайно важно увеличить инвестиции в оборону на длительный период времени. Это ради безопасности ЕС. В геостратегической среде, в которой мы живем, нам нужно готовиться к худшему, а значит, укреплять оборону", - подчеркнула фон дер Ляйен.
Напомним, что сегодня в Лондоне состоялся саммит европейских лидеров, и ключевой темой встречи стала Украина. В частности, согласно плану, должны обсуждать укрепление позиций нашей страны в настоящее время (в военном смысле, а также экономическом давлении на Россию), необходимость долгосрочного соглашения, которое обеспечит мир в Украине, а также следующие шаги в разработке гарантий безопасности.
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что мирного соглашения для Украины еще нет. Он подчеркнул, что нужно определится с гарантиями безопасности от Европы. Он отметил, что союзники хотят убедиться, что российский диктатор Владимир Путин больше не попытается напасть на Украину.