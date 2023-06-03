"Нам треба поговорити". Зеленський хоче зустрітися з президентом Бразилії

"Я не перший раз публічно і не публічно, через когось, через медіа і напряму президентові Лулі, і можу вкотре ще раз підтвердити - я зацікавлений у зустрічі із президентом Лулою. Я зацікавлений, щоб у мене була зустріч. Я пропонував у будь-якому форматі", - сказав президент України.

Зеленський нагадав, що неодноразово запрошував президента Бразилії приїхати в Україну, і наголосив, що їм "треба поговорити".

"Ми з’єднувалися з командою президента Лули, коли він зустрічався в Іспанії, Португалії, він був у Європі, я думав скористатися цим часом, тому що відстань вже менша, і я хочу, щоб він знайшов час. Потім у мене були на G7 зустрічі різні, і навіть хтось казав, що ми не знайшли… це маячня", - додав він.

Зеленський також заявив, що готовий летіти до Латинської Америки, щоб показати нікчемність російського диктатора Володимира Путіна.

"Мені дуже важко під час війни це зробити. Але я готовий. Я готовий прилетіти, хочу з ними спілкуватися. Ваші люди, ваше суспільство довіряє своїм лідерам. І якщо я буду з вами говорити, перебуватиму у вас, ми по деталях побачимо, хто такий Путін і що він не такий величний", - сказав Зеленський.

Президент вважає, що, якщо країни Латинської Америки не готові надати Україні зброю, то вони могли б підтримати формулу миру та надати гуманітарну підтримку.

Зеленський та лідер Бразилії могли зустрітися

Нагадаємо, президент Бразилії заявив про готовність бути посередником між Україною та Росією. Проте у Києві поставилися до цього скептично через проросійські погляди політика.

Пізніше МЗС запросило бразильського президента до України. Проте той проігнорував запрошення.

Очікувалося, що Зеленський та Лула да Сілва побачаться на саміті G7 в Японії. Президент Бразилії заявив, що український лідер проігнорував зустріч, але Зеленський сказав про напружений щільний графік саміту.

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