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"Нам нужно поговорить". Зеленский хочет встретиться с президентом Бразилии

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности встретиться с бразильским лидером Луисом Инасиу Лулой да Силва. Глава государства считает, что у политиков есть темы для разговоров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Зеленского в интервью латиноамериканским СМИ.

"Я не первый раз публично и не публично, через кого-то, через медиа и напрямую президенту Луле, и могу еще раз подтвердить - я заинтересован во встрече с президентом Лулой. Я заинтересован, чтобы у меня была встреча. Я предлагал в любом формате", - сказал президент Украины.

Зеленский напомнил, что неоднократно приглашал президента Бразилии приехать в Украину, и подчеркнул, что им "надо поговорить".

"Мы соединялись с командой президента Лулы, когда он встречался в Испании, Португалии, он был в Европе, я думал воспользоваться этим временем, потому что расстояние уже меньше, и я хочу, чтобы он нашел время. Потом у меня были на G7 встречи разные, и даже кто-то говорил, что мы не нашли… это бред", - добавил он.

Зеленский также заявил, что готов лететь в Латинскую Америку, чтобы показать никчемность российского диктатора Владимира Путина.

"Мне очень тяжело во время войны это сделать. Но я готов. Я готов прилететь, хочу с ними общаться. Ваши люди, ваше общество доверяет своим лидерам. И если я буду с вами говорить, буду находиться у вас, мы по деталям увидим, кто такой Путин и что он не так велик", - сказал Зеленский.

Президент считает, что если страны Латинской Америки не готовы предоставить Украине оружие, то они могли бы поддержать формулу мира и оказать гуманитарную поддержку.

Зеленский и лидер Бразилии могли встретиться

Напомним, президент Бразилии заявил о готовности быть посредником между Украиной и Россией. Однако в Киеве отнеслись к этому скептически из-за пророссийских взглядов политика.

Позже МИД пригласил бразильского президента в Украину. Однако тот проигнорировал приглашение.

Ожидалось, что Зеленский и Лула да Силва увидятся на саммите G7 в Японии. Президент Бразилии заявил, что украинский лидер проигнорировал встречу, но Зеленский сказал о напряженном плотном графике саммита.

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Владимир ЗеленскийБразилияПрезидент