"Нам слід бути обережними": попередження Гокінга про інопланетян почало справджуватися

Знаменитий фізик-теоретик Стівен Гокінг, який усе життя попереджав про небезпеку контакту з позаземними цивілізаціями, знову привернув увагу світової спільноти. Його похмуре передбачення раптово стало актуальним на тлі гучних заяв від учених, які вивчають таємничий космічний об'єкт, що летить до Землі.

Про що попереджав Стівен Гокінг та чому його слова знову стали актуальними, розповідає РБК-Україна з посиланням на Daily Mail.

"Тримайте голови низько"

Ще у 2004 році Гокінг застерігав людство від активного пошуку інопланетян. Він порівнював потенційну зустріч із тим, як розвинені цивілізації на Землі в минулому знищували менш розвинені.

"Інопланетяни, ймовірно, були б набагато попереду нас. Історія зустрічей розвинених рас з більш примітивними на цій планеті не дуже щаслива... Я думаю, нам слід тримати голови низько", - говорив фізик.

Гокінг наполягав, що найбезпечнішим варіантом є пасивний пошук, наприклад, прослуховування радіосигналів, а не активне транслювання інформації про нашу присутність у Всесвіті. Також він застерігав від відповідей на будь-які сигнали, що надсилаються на Землю.

Таємничий об'єкт та "пастка інтелекту"

Останні дослідження міжнародної групи вчених звернули увагу на концепцію "пастки інтелекту". Вона передбачає, що високорозвинені цивілізації можуть бути надмірно самовпевненими, що призводить до фатальних помилок. У випадку з контактом із прибульцями, така самовпевненість може привернути увагу ворожих видів.

Ці роздуми набули нового сенсу після того, як відомий гарвардський астрофізик Аві Леб заявив, що об'єкт 3I/ATLAS, який рухається до Землі, може мати штучне походження. Хоча більшість учених вважають його кометою, Леб вказує на його надзвичайно дивну траєкторію. Він попередив, що такий корабель може мати або нешкідливі, або ворожі наміри.

"Наслідки, якщо гіпотеза виявиться правильною, можуть бути жахливими для людства", - написав Леб. Очікується, що 17 грудня 3I/ATLAS пролетить повз Землю.

Чому ця обережність важлива?

В одному зі своїх останніх інтерв'ю Гокінг згадав планету Gliese 832c, яка може бути домівкою для розумного життя.

Однак, він знову застеріг: "Одного дня ми можемо отримати сигнал... але нам слід бути обережними з відповіддю".

У 2024 році американські дослідники нагадали слова великого фізика:

"Покійний Стівен Гокінг вважав, що прямий контакт з розвиненими інопланетними цивілізаціями неминуче призведе до колонізації Землі інопланетянами".

Ця історія є нагадуванням про те, що не варто ігнорувати обережні слова видатного розуму сучасності, адже, як він сам говорив, "ми не самотні".