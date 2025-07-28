Легендарна провидиця Ванга передбачала контакт з інопланетянами в 2025 році: що вона казала

Болгарська провидиця Баба Ванга, відома своїми напрочуд точними пророцтвами, попри сліпоту, робила приголомшливе передбачення на 2025 рік - людство чекає перший контакт із позаземним життям.

Про що саме говорила провидиця і який контакт з позаземними істотами вона передбачила, розповідає РБК-Україна з посиланням на The Economic Times

Інопланетяни на спортивній арені?

Згідно з повідомленнями, Ванга передбачила, що людство зустрінеться з інопланетянами під час великої міжнародної спортивної події у 2025 році.

У календарі на цей рік вже є такі гучні події, як фінал Євро серед жінок, перегони Формули-1 та Кубок світу з регбі серед жінок.

Це викликає жваві розмови та очікування - чи може стадіон, заповнений глядачами, стати місцем для історичної телевізійної події?

Це пророцтво підкріплює й бразильський екстрасенс Атос Саломе, якого називають "Живим Нострадамусом".

Він висловив подібне бачення, однак, на його думку, не літаючі тарілки, а науковий прогрес призведе до відкриття інопланетян. Саломе вказує на космічний телескоп Джеймса Вебба NASA як ключовий інструмент для підтвердження розумного позаземного життя.

"Завдяки телескопу Джеймса Вебба людство може нарешті отримати відповідь на питання про існування позаземного життя. Уряди, такі як США, можуть розсекретити файли про НЛО. Якщо це правда, ці відкриття можуть революціонізувати наше розуміння Всесвіту - і нас самих", - сказав Саломе.

Що ще Ванга передбачила на 2025 рік?

Хоча контакти з інопланетянами привернули найбільшу увагу, передбачення Баби Ванги на 2025 рік виходять далеко за межі міжзоряних питань. Ось що вона, за повідомленнями, передбачила:

Велике стихійне лихо. Можливо, землетрус, а потім цунамі, вразить Азію. Хоча дата не називається, загроза залишається значною в сейсмічно активних регіонах, і це пророцтво змушує задуматися.

Глобальний економічний колапс. Ванга попереджала про серйозний економічний спад, що характеризується широким безробіттям та фінансовою нестабільністю. Це тривога, яка резонує з сучасними нестабільними світовими ринками.

Нові хвороби та медичні прориви. Вона передбачила появу невідомих хвороб, а також медичних проривів, включаючи протези органів та потенційні методи лікування хронічних захворювань.

Скорочення населення Європи. Ванга передбачила різке скорочення населення в Європі, що повторює сучасні демографічні тенденції зниження народжуваності та старіння населення.

Кінець соціальних розбіжностей. У більш оптимістичному баченні Ванга передбачила кінець кастових та расових розбіжностей, уявляючи собі більш єдине та інклюзивне людське суспільство.

Наскільки точними виявляться ці пророцтва, покаже лише час. Але безперечно, передбачення Баби Ванги продовжують інтригувати та змушують задуматися про майбутнє людства.