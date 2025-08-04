"Нам следует быть осторожными": предупреждение Хокинга об инопланетянах начало сбываться

Знаменитый физик-теоретик Стивен Хокинг, всю жизнь предупреждавший об опасности контакта с внеземными цивилизациями, вновь привлек внимание мирового сообщества. Его мрачное предсказание внезапно стало актуальным на фоне громких заявлений от ученых, изучающих таинственный космический объект, летящий к Земле.

О чем предупреждал Стивен Хокинг и почему его слова снова стали актуальными, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Daily Mail.

"Держите головы низко"

Еще в 2004 году Хокинг предостерегал человечество от активного поиска инопланетян. Он сравнивал потенциальную встречу с тем, как развитые цивилизации на Земле в прошлом уничтожали менее развитые.

"Инопланетяне, вероятно, были бы намного впереди нас. История встреч развитых рас с более примитивными на этой планете не очень счастливая... Я думаю, нам следует держать головы низко", - говорил физик.

Хокинг настаивал, что самым безопасным вариантом является пассивный поиск, например, прослушивание радиосигналов, а не активное транслирование информации о нашем присутствии во Вселенной. Также он предостерегал от ответов на любые сигналы, посылаемые на Землю.

Таинственный объект и "ловушка интеллекта"

Последние исследования международной группы ученых обратили внимание на концепцию "ловушки интеллекта". Она предполагает, что высокоразвитые цивилизации могут быть чрезмерно самоуверенными, что приводит к фатальным ошибкам. В случае с контактом с пришельцами, такая самоуверенность может привлечь внимание враждебных видов.

Эти размышления приобрели новый смысл после того, как известный гарвардский астрофизик Ави Леб заявил, что объект 3I/ATLAS, который движется к Земле, может иметь искусственное происхождение. Хотя большинство ученых считают его кометой, Леб указывает на его чрезвычайно странную траекторию. Он предупредил, что такой корабль может иметь либо безобидные, либо враждебные намерения.

"Последствия, если гипотеза окажется правильной, могут быть ужасными для человечества", - написал Леб. Ожидается, что 17 декабря 3I/ATLAS пролетит мимо Земли.

Почему эта осторожность важна?

В одном из своих последних интервью Хокинг упомянул планету Gliese 832c, которая может быть домом для разумной жизни.

Однако, он снова предостерег: "Однажды мы можем получить сигнал... но нам следует быть осторожными с ответом".

В 2024 году американские исследователи напомнили слова великого физика:

"Покойный Стивен Хокинг считал, что прямой контакт с развитыми инопланетными цивилизациями неизбежно приведет к колонизации Земли инопланетянами".

Эта история является напоминанием о том, что не стоит игнорировать осторожные слова выдающегося ума современности, ведь, как он сам говорил, "мы не одиноки".