"Нам потрібен слабкий Трамп": експерт пояснив, чому Україна має посилити удари по НПЗ Росії

Чому Україні вигідний "слабкий Трамп"

Богданов зазначив, що українському істеблішменту та американським союзникам вигідне ослаблення позицій чинного американського лідера. Навіть усередині Республіканської партії спостерігається серйозний розсинхрон.

"Очевидно, що всі неокони, починаючи від Майка Пенса... і закінчуючи Келлогом. Зауважте, спецпредставник Трампа, ще пів року тому, виходить і прямо критикує Трампа. Це величезний розсинхрон із власним оточенням, і ми маємо це враховувати та чекати моменту послаблення", - наголосив експерт.

Удари по території РФ та міф про "енергетичне перемир'я"

Коментуючи безпекову ситуацію, Богданов визнав, що Україні певний час доведеться витримувати ворожі атаки з повітря. Проте запаси ракет у Росії не нескінченні, а відповідь на них має бути симетричною та жорсткою.

За словами фахівця, Україна має продовжувати нищити об'єкти на території РФ і завдавати систематичних ударів по російській нафтовій інфраструктурі. Натомість пропоновані формати "енергетичного перемир'я", де обмежуються удари виключно по локальних об'єктах на кшталт Кременчуцького НПЗ без дзеркального припинення атак з боку РФ, є неприйнятними.

"Ми можемо піти на енергетичне перемир'я, але це енергетичне перемир'я не трампістське, коли ми не б'ємо по російській нафті, а вони не б'ють по недобитому Кременчуцькому НПЗ. Ні, це не перемир'я, це якась фігня. Тому ми маємо тут проявляти спроможність до контрескалації", - резюмував Богданов.