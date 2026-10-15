"Нам нужен слабый Трамп": эксперт объяснил, почему Украина должна усилить удары по НПЗ России

Почему Украине выгоден "слабый Трамп"

Богданов отметил, что украинскому истеблишменту и американским союзникам выгодно ослабление позиций действующего американского лидера. Даже внутри Республиканской партии наблюдается серьезный рассинхрон.

"Очевидно, что все неоконы, начиная от Майка Пенса... и заканчивая Келлогом. Заметьте, спецпредставитель Трампа, еще полгода назад, выходит и прямо критикует Трампа. Это огромный рассинхрон с собственным окружением, и мы должны это учитывать и ждать момента ослабления", - подчеркнул эксперт.

Удары по территории РФ и миф об "энергетическом перемирии"

Комментируя ситуацию с безопасностью, Богданов признал, что Украине определенное время придется выдерживать вражеские атаки с воздуха. Однако запасы ракет в России не бесконечны, а ответ на них должен быть симметричным и жестким.

По словам специалиста, Украина должна продолжать уничтожать объекты на территории РФ и наносить систематические удары по российской нефтяной инфраструктуре. Предлагаемые форматы "энергетического перемирия", где ограничиваются удары исключительно по локальным объектам вроде Кременчугского НПЗ без зеркального прекращения атак со стороны РФ, неприемлемы.

"Мы можем пойти на энергетическое перемирие, но это энергетическое перемирие не трампистское, когда мы не бьем по российской нефти, а они не бьют по недобитому Кременчугскому НПЗ. Нет, это не перемирие, это какая-то фигня. Поэтому мы должны здесь проявлять способность к контррескалации", - сказал Богдан.