Келлог закликав дозволити Україні вільно завдавати ударів по Росії

Колишній спецпредставник Трампа Кіт Келлог заявив, що Україні має бути надано повну свободу дій для ударів по цілях на території Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю для Bloomberg Television .

Посилаючись на досвід війни у В'єтнамі, Келлог сказав, що у конфлікті не можна допускати створення " сховищ " противника. Він наголосив, що Москва і раніше завдавала ударів по енергетиці України, тому Київ має завдавати ударів по цілому в Росії за необхідності.

"Нехай українці роблять те, що у них добре виходить", - сказав Келлог, додавши, що Росія не виграє війни, а лише затягує її.

Також він назвав заяви президента США Дональда Трампа, включаючи його пропозицію, щоби Володимир Зеленський подумав про звільнення з посади президента - "шумом".

Колишній посланник Трампа каже, що не очікує, що останній конфлікт лідерів переросте у щось подібне, як скандал в Овальному кабінеті у лютому 2025 року.

Крім того, Кіт Келлог прокоментував дизельну угоду між США та Росією, заявивши, що угода невигідна для диктатора РФ Володимира Путіна і не вплине на ринок.

"Він (Путін - ред.) намагається отримати вигоду з майбутніх виборів у США, він намагається отримати вигоду з дій президента Трампа прямо зараз. І більшість людей це розуміють", - сказав він.

Колишній представник Трампа каже, що Путін реагує з позиції слабкості, не сили. Тут Келлог також посилався на оцінки, згідно з якими РФ втратила від 1,2 до 1,5 млн. людей, що набагато перевищує втрати, які зазнав СРСР за десятирічну війну в Афганістані.

"Риторика, загалом, сама собою владнається. Подивіться, що відбувається на місцях", - резюмував колишній посланець.