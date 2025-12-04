"Нам платить НАТО": Трамп знову "похвалився", що США більше не витрачаються на допомогу Україні

Президент США Дональд Трамп знову висловився щодо того, що Штати більше не витрачають гроші на допомогу Україні. За його словами, Америка навіть отримує прибуток від поставок озброєння Києву, що фінансують інші члени Альянсу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію Білого дому.
Трамп зазначив, що Вашингтон зараз "не роздає" безкоштовно зброю, як це було за його попередника Джо Байдена, а навпаки навіть отримує прибуток від постачання свого озброєння Україні.
"Знаєте, ми не витрачаємо жодних грошей на війну. Ми продаємо НАТО. Нас більше не грабують, як це було за Байдена. Байден роздавав усім усе, що в нас було. Віддавав їм усі ракети, все, що вони хотіли - безкоштовно. Він поняття не мав, що робить", - заявив американський лідер.
Він також додав, що тепер "вони платять по повній", а НАТО передає гроші США.
"Тепер вони платять по повній, повну ціну за все. Це йде в НАТО, а потім НАТО розподіляє це. НАТО платить нам. Так що це не наші гроші", - підсумував Трамп.
Як відомо, Україна справді отримує американське озброєння, однак за системою PURL - механізму усередині НАТО, створеного для регулярного передавання Києву зброї, боєприпасів і військової техніки коштом колективних ресурсів країн альянсу.
Країни НАТО не постачають зброю безпосередньо зі своїх запасів, а передають її через загальну координаційну платформу.
Система дає змогу розподіляти навантаження: хто що надає, в які терміни і в яких обсягах.
Фінансування та компенсації розподіляються між союзниками, щоб жодна країна не несла непропорційні витрати..
Боєприпаси великого калібру.
Системи ППО і ракети до них.
Бронетехніка.
Обладнання зв'язку, розвідки та радіоелектронної боротьби.
Засоби ремонту та логістики.
PURL дає змогу НАТО підтримувати Україну системно, а не епізодично, і забезпечує довгострокову стійкість військової допомоги.
Більше половини країн Альянсу беруть участь у системі PURL. Однак, як ми писали, Італія може не приєднатися до програми НАТО із закупівлі зброї для України, посилаючись на переговори про можливе припинення вогню.