"Нам платить НАТО": Трамп знову "похвалився", що США більше не витрачаються на допомогу Україні

Трамп зазначив, що Вашингтон зараз "не роздає" безкоштовно зброю, як це було за його попередника Джо Байдена, а навпаки навіть отримує прибуток від постачання свого озброєння Україні.

"Знаєте, ми не витрачаємо жодних грошей на війну. Ми продаємо НАТО. Нас більше не грабують, як це було за Байдена. Байден роздавав усім усе, що в нас було. Віддавав їм усі ракети, все, що вони хотіли - безкоштовно. Він поняття не мав, що робить", - заявив американський лідер.

Він також додав, що тепер "вони платять по повній", а НАТО передає гроші США.

"Тепер вони платять по повній, повну ціну за все. Це йде в НАТО, а потім НАТО розподіляє це. НАТО платить нам. Так що це не наші гроші", - підсумував Трамп.