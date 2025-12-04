"Нам платит НАТО": Трамп вновь "похвалился", что США больше не тратятся на помощь Украине

Президент США Дональд Трамп снова высказался насчет того, что Штаты больше не тратят деньги на помощь Украине. По его словам, Америка даже получает прибыль от поставок вооружения Киеву, что финансируют другие члены Альянса.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию Белого дома.
Трамп отметил, что Вашингтон сейчас "не раздает" бесплатно оружие, как это было при его предшественнике Джо Байдене, а наоборот даже получает прибыль от поставок своего вооружения Украине.
"Знаете, мы не тратим никаких денег на войну. Мы продаем НАТО. Нас больше не грабят, как это было при Байдене. Байден раздавал всем все, что у нас было. Отдавал им все ракеты, все, что они хотели - бесплатно. Он понятия не имел, что делает", - заявил американский лидер.
Он также добавил, что теперь "они платят по полной", а НАТО передает деньги США.
"Теперь они платят по полной, полную цену за все. Это идет в НАТО, а потом НАТО распределяет это. НАТО платит нам. Так что это не наши деньги", - подытожил Трамп.
Как известно, Украина действительно получает американское вооружение, однако по системе PURL - механизму внутри НАТО, созданного для регулярной передачи Киеву оружия, боеприпасов и военной техники за счет коллективных ресурсов стран альянса.
Страны НАТО не поставляют оружие напрямую из своих запасов, а передают его через общую координационную платформу.
Система позволяет распределять нагрузки: кто что предоставляет, в какие сроки и в каких объемах.
Финансирование и компенсации распределяются между союзниками, чтобы ни одна страна не несла непропорциональные расходы.
Боеприпасы большого калибра.
Системы ПВО и ракеты к ним.
Бронетехника.
Оборудование связи, разведки и радиоэлектронной борьбы.
Средства ремонта и логистики.
PURL позволяет НАТО поддерживать Украину системно, а не эпизодически, и обеспечивает долгосрочную устойчивость военной помощи.
Более половины стран Альянса принимают участие в системе PURL. Однако, как мы писали, Италия может не присоединиться к программе НАТО по закупке оружия для Украины, ссылаясь на переговоры о возможном прекращении огня.