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"Нам не нужны". Венгрия отказалась разместить дополнительные войска НАТО

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Будапешт, Четверг 10 февраля 2022 08:57
"Нам не нужны". Венгрия отказалась разместить дополнительные войска НАТО Фото: министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто (flickr by U S Department)
Автор: Анастасия Рокитна

Венгрия не согласится с размещением у себя дополнительных войск НАТО. Страна выступает за диалог с Россией и против санкций.

Об этом заявил министр иностранных дел республики Петер Сийярто, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Euronews.

Венгрия отказалась размещать на своей территории дополнительные силы НАТО на фоне российско-украинской напряжённости. По словам Петера Сийярто, Будапешт не видит в этом смысла.

"Нет, мы на это не соглашались и не согласимся, потому что у нас уже есть войска НАТО на территории страны, - это венгерская армия и вооруженные силы Венгрии, которые находятся в надлежащей форме, чтобы гарантировать безопасность страны. Так что дополнительные войска на территории Венгрии нам не нужны", - заявил он.

Вместе с тем Будапешт критически относится к идее введения новых санкций против Москвы. Петер Сийярто настаивает на том, что этот вопрос требует серьёзной проработки внутри Евросоюза:

"Санкции могут или должны применяться только в том случае, если что-то случится. Это первое. Во-вторых, когда речь идет о санкциях, очевидно, что эти санкции не работают", - заявил он.

Напомним, Петер Сийярто заявил, что ЕС в настоящее время сталкивается с серьезной напряженностью на своих восточных границах.

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