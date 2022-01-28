Нам не нужны санкции "после": Зеленский призвал предотвратить вторжение России

Президент Украины Владимир Зеленский призвал предотвратить возможное полномасштабное вторжение Российской Федерации на территорию нашей страны. Заявил, что нашей стране не нужны международные санкции против агрессора "после".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию Зеленского для представителей иностранных СМИ.

"Вопросы, которые мы обсуждали с президентом и не один раз. Что такое санкции "после"? Это вопрос не только к президенту США, у меня тут нет никаких отдельных вопросов именно к нему, об этом говорит и Европа. Но многие государства говорят о вещах, которые можно делать превентивно", - заявил Зеленский.

На фоне угрозы возможного полномасштабного вторжения со стороны России, Украине, как отметил Зеленский, необходима конкретика относительно вступления в НАТО.

"Но если мы не в НАТО, то мы защищаем себя сами... и когда ты один на один с очень непростым государством, ты спрашиваешь, а что такое "санкции после"? Кому они адресованы? Украине? Извините, но увы. Я не знаю, что будет потом. Если будет полномасштабная война, то зачем нам санкции "потом", - добавил Зеленский.

Президент отметил, что угрозы России санкциями защищают не Украину, а страны ЕС за счет нашего государства.

"Я считаю, что это не честно. И я откровенен в этом", - отметил Зеленский.