Нам не потрібні санкції "після": Зеленський закликав запобігти вторгненню Росії

Президент України Володимир Зеленський закликав запобігти можливому повномасштабному вторгненню Російської Федерації на територію нашої країни. Заявив, що нашій країні не потрібні міжнародні санкції проти агресора "після".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресконференцію Зеленського для представників іноземних ЗМІ.

"Питання, які ми обговорювали з президентом і не один раз. Що таке санкції "після"? Це питання не тільки до президента США, у мене тут немає ніяких окремих питань саме до нього, про це говорить і Європа. Але багато держав говорять про речі, які можна робити превентивно", - заявив Зеленський.

На тлі загрози щодо можливого повномасштабного вторгнення з боку Росії, Україні, як відзначив Зеленський, необхідна конкретика щодо вступу НАТО.

"Але якщо ми не в НАТО, то ми захищаємо себе самі... і коли ти сам на сам з дуже непростою державою, ти питаєш, а що таке "санкції після"? Кому вони адресовані? Україні? Вибачте, але на жаль ні. Я не знаю, що буде потім. Якщо буде повномасштабна війна, то навіщо нам санкції "потім", - додав Зеленський.

Президент зауважив, що погрози Росії санкціями захищають не Україну, а країни ЄС за рахунок нашої держави.

"Я вважаю, що це не чесно. І я відвертий в цьому", - зауважив Зеленський.