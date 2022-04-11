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Нам нужно больше. Ермак назвал условие победы Украины над Россией

Фото: руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Украина способна отразить вооруженную агрессию со стороны Российской Федерации. Однако для этого необходимо больше вооружения.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

По словам Ермака, в первую очередь Украина нуждается в тяжелом вооружении, в том же числе и артиллерии.

"Во-вторых, нам нужны танки, военные самолеты. Нам нужно все возможное вооружение, которое поможет закрыть украинское небо", - добавил руководитель Офиса президента.

Как отметил Ермак, он продолжает диалог с США и отметил, что президент Штатов Джо Байден сделал для нашей страны больше, чем все остальные союзники.

"Но когда ты в войне - мы открыто об этом говорим - нам нужно больше. И даже этого недостаточно - мы всего нуждаемся как можно скорее. Если мы будем иметь это вовремя, то мы выиграем", - сказал Андрей Ермак.

Война России против Украины длится сорок семь дней. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

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