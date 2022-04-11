Нам нужно больше. Ермак назвал условие победы Украины над Россией

По словам Ермака, в первую очередь Украина нуждается в тяжелом вооружении, в том же числе и артиллерии.

"Во-вторых, нам нужны танки, военные самолеты. Нам нужно все возможное вооружение, которое поможет закрыть украинское небо", - добавил руководитель Офиса президента.

Как отметил Ермак, он продолжает диалог с США и отметил, что президент Штатов Джо Байден сделал для нашей страны больше, чем все остальные союзники.

"Но когда ты в войне - мы открыто об этом говорим - нам нужно больше. И даже этого недостаточно - мы всего нуждаемся как можно скорее. Если мы будем иметь это вовремя, то мы выиграем", - сказал Андрей Ермак.