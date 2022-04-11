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Нам потрібно більше. Єрмак назвав умову перемоги України над Росією

Фото: керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Україна здатна відбити збройну агресію з боку Російської Федерації. Однак для цього необхідно більше озброєння.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Офісу президента.

За словами Єрмака, в першу чергу Україна потребує важкого озброєння, у тому ж числі й артилерію.

"По-друге, нам треба танки, військові літаки. Нам потрібне все можливе озброєння, яке допоможе закрити українське небо", - додав керівник Офісу президента.

Як відзначив Єрмак, він продовжує діалог з США й зауважив, що президент Штатів Джо Байден зробив для нашої країни більше, ніж усі інші союзники.

"Але коли ти у війні - ми відкрито про це говоримо - нам потрібно більше. І навіть цього недостатньо - ми всього потребуємо якомога швидше. Якщо ми матимемо це вчасно, то ми виграємо", - сказав Андрій Єрмак.

Війна Росії проти України триває сорок сім днів. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

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