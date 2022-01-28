"Нам не нужна эта паника". Зеленский о публикациях западных СМИ об угрозе вторжения России

Зеленский считает, что сейчас ситуация не является более напряженной, чем в пик российских учений у границ Украины.

"Тогда она тоже была очень острая. Но тогда такой информационной политики не было. Я говорил с президентом США, что эта политика должна быть взвешенной. Пусть журналисты съездят в Киев, у нас разве танки по улицам ездят... Если вы не в Украине, то создается такое впечатление... Это не так, нам не нужна эта паника", - заявил он.

При этом Зеленский добавил, что информация из разных источников о возможном вторжении России в Украину не может пугать Украину, поскольку начинается экономическая паника.

"Некоторые лидеры утверждают, что завтра будет война. Это паника, паника на рынках. Сколько это стоит нашему государству? Народ должен быть уверен в армии, в президенте, доверять властям. Но разная информация из разных источников не может путать наше государство, потому что начинается экономическая паника", - заявил он.