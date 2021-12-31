"Нам некуда отступать": РФ назвала поставки оружия НАТО в Украину реальной угрозой

Он отметил, что Россия будет отвечать на дальнейшее расширение инфраструктуры НАТО.

"Если наши партнеры будут продолжать конструировать военно-стратегические реалии, угрожающие существованию нашей страны (России - ред.), мы будем вынуждены создать для них аналогичные уязвимости. Мы подошли к тому моменту, когда нам некуда отступать. Военное освоение Украины странами-членами НАТО - реальная угроза для России", - заявил посол.

По его мнению, дальнейшая ситуация в Украине будет зависеть от переговоров России и НАТО.

Он напомнил, что РФ требует от стран НАТО не расширять Альянс и не размещать системы вооружений, которые "представляют угрозу для России".

"Важно, что Вашингтон присоединится к российскому одностороннему мораторию на размещение ракет средней дальности наземного базирования. Серьезного рассмотрения требуют наши предложения о выводе районов учений от линии соприкосновения Россия-НАТО, а также предложения, направленные на повышение предсказуемости действий и снижение опасной военной активности", - заявил Антонов.