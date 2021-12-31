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"Нам некуда отступать": РФ назвала поставки оружия НАТО в Украину реальной угрозой

Новина українською →
Москва, Пятница 31 декабря 2021 00:13
"Нам некуда отступать": РФ назвала поставки оружия НАТО в Украину реальной угрозой Фото: посол России в США Анатолий Антонов (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Военная поддержка Украины членами НАТО представляет реальную угрозу для России. Ситуация для Москвы сложилась "крайне опасная".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на статью посла России в США Анатолия Антонова, опубликованную в издании Foreign Policy.

Он отметил, что Россия будет отвечать на дальнейшее расширение инфраструктуры НАТО.

"Если наши партнеры будут продолжать конструировать военно-стратегические реалии, угрожающие существованию нашей страны (России - ред.), мы будем вынуждены создать для них аналогичные уязвимости. Мы подошли к тому моменту, когда нам некуда отступать. Военное освоение Украины странами-членами НАТО - реальная угроза для России", - заявил посол.

По его мнению, дальнейшая ситуация в Украине будет зависеть от переговоров России и НАТО.

Он напомнил, что РФ требует от стран НАТО не расширять Альянс и не размещать системы вооружений, которые "представляют угрозу для России".

"Важно, что Вашингтон присоединится к российскому одностороннему мораторию на размещение ракет средней дальности наземного базирования. Серьезного рассмотрения требуют наши предложения о выводе районов учений от линии соприкосновения Россия-НАТО, а также предложения, направленные на повышение предсказуемости действий и снижение опасной военной активности", - заявил Антонов.

Напомним, ранее глава МИД Дмитрий Кулеба оценил роль Украины в консультациях по поводу так называемых "гарантий безопасности", которые требует Россия от США и НАТО. Он подчеркнул, что украинская сторона является активным участником, который излагает свою позицию.

Добавим, в России заявили, что не видят необходимости на данном этапе подключать Украину к переговорам о "гарантиях безопасности" и добавили, что в них участвуют только США и РФ.

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