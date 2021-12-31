"Нам нікуди відступати": РФ назвала постачання зброї НАТО в Україну реальною загрозою

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на статтю посла Росії в США Анатолія Антонова, опубліковану у виданні Foreign Policy .

Він зазначив, що Росія відповідатиме на подальше розширення інфраструктури НАТО.

"Якщо наші партнери будуть продовжувати конструювати військово-стратегічні реалії, що загрожують існуванню нашої країни (Росії - ред.), ми будемо змушені створити для них аналогічні уразливості. Ми підійшли до того моменту, коли нам нікуди відступати. Військове освоєння України країнами-членами НАТО - реальна загроза для Росії", - заявив посол.

На його думку, подальша ситуація в Україні залежатиме від переговорів Росії і НАТО.

Він нагадав, що РФ вимагає від країн НАТО не розширювати Альянс і не розміщувати системи озброєнь, які "становлять загрозу для Росії".

"Важливо, що Вашингтон приєднається до російського одностороннього мораторію на розміщення ракет середньої дальності наземного базування. Серйозного розгляду вимагають наші пропозиції про виведення районів навчань від лінії зіткнення Росія-НАТО, а також пропозиції, спрямовані на підвищення передбачуваності дій і зниження небезпечної військової активності", - заявив Антонов.