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"Нам нікуди відступати": РФ назвала постачання зброї НАТО в Україну реальною загрозою

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Москва, П'ятниця 31 грудня 2021 00:13
"Нам нікуди відступати": РФ назвала постачання зброї НАТО в Україну реальною загрозою Фото: посол Росії в США Анатолій Антонов (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Військова підтримка України членами НАТО становить реальну загрозу для Росії. Ситуація для Москви склалася "вкрай небезпечна".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на статтю посла Росії в США Анатолія Антонова, опубліковану у виданні Foreign Policy.

Він зазначив, що Росія відповідатиме на подальше розширення інфраструктури НАТО.

"Якщо наші партнери будуть продовжувати конструювати військово-стратегічні реалії, що загрожують існуванню нашої країни (Росії - ред.), ми будемо змушені створити для них аналогічні уразливості. Ми підійшли до того моменту, коли нам нікуди відступати. Військове освоєння України країнами-членами НАТО - реальна загроза для Росії", - заявив посол.

На його думку, подальша ситуація в Україні залежатиме від переговорів Росії і НАТО.

Він нагадав, що РФ вимагає від країн НАТО не розширювати Альянс і не розміщувати системи озброєнь, які "становлять загрозу для Росії".

"Важливо, що Вашингтон приєднається до російського одностороннього мораторію на розміщення ракет середньої дальності наземного базування. Серйозного розгляду вимагають наші пропозиції про виведення районів навчань від лінії зіткнення Росія-НАТО, а також пропозиції, спрямовані на підвищення передбачуваності дій і зниження небезпечної військової активності", - заявив Антонов.

Нагадаємо, раніше глава МЗС Дмитро Кулеба оцінив роль України в консультаціях з приводу так званих "гарантій безпеки", які вимагає Росія від США і НАТО. Він підкреслив, що українська сторона є активним учасником, який викладає свою позицію.

Додамо, в Росії заявили, що не бачать необхідності на даному етапі підключати Україну до переговорів про "гарантії безпеки" і додали, що в них беруть участь тільки США і РФ.

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