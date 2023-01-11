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Нам є ким пишатися. Голова Національної поліції відвідав Бахмут (фото)

Фото: Ігор Клименко, голова Національної поліції України (facebook.com/iklymenko.fb)
Автор: Дмитро Браславський

Голова Національної поліції України Ігор Клименко відвідав Бахмут у Донецькій області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його сторінку у Facebook.

"Поліцейські на місці. Працюють. Евакуюють. Рятують. І захищають", - йдеться у дописі.

За його словами, у Бахмуті він зустрівся з командирами спецформувань поліції. Під час зустрічі обговорили ситуацію у районах ведення активних бойових дій, залучення до виконання особливих завдань та реалізацію однієї ідеї. Про неї розповім трохи згодом.

"Вмотивованість та відвага поліцейських, які несуть службу в гарячих точках країни, заряджає. Нам є ким пишатися", - додав Клименко.

Нагадаємо, нещодавно керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов відвідав передові позиції українських військових у Бахмуті.

Президент Володимир Зеленський 20 грудня відвідав Бахмут у Донецькій області. Візит глави держави попередньо не анонсувався.

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